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Политика
Джо Байден ясно дал понять отношение к Путину и назвал его «Клутиным»
16 апреля, 2021 08:25
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Kremlin.ru
Президент США Джо Байден в своем заявлении о России ошибся, произнося фамилию главы России Владимира Путина. Он назвал российского лидера «Клутиным».
«Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные...», - сказал президент США. Правда, Байден сразу исправился и продолжил, что США «непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе».
Перед этим он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», говоря о нежелании обострения конфликта с Россией.
«Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации и конфликт с Россией», - сказал президент. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в интервью Байдена спросили, убийца ли Путин. Он ответил утвердительно.
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