Джо Байден ясно дал понять отношение к Путину и назвал его «Клутиным»

Политика

Президент США Джо Байден в своем заявлении о России ошибся, произнося фамилию главы России Владимира Путина. Он назвал российского лидера «Клутиным».

«Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные...», - сказал президент США. Правда, Байден сразу исправился и продолжил, что США «непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе».

Перед этим он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», говоря о нежелании обострения конфликта с Россией.

«Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации и конфликт с Россией», - сказал президент. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в интервью Байдена спросили, убийца ли Путин. Он ответил утвердительно.