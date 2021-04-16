Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Джо Байден ясно дал понять отношение к Путину и назвал его «Клутиным»

Лилия Караева
16 апреля, 2021 08:25
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 08:25
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент США Джо Байден в своем заявлении о России ошибся, произнося фамилию главы России Владимира Путина. Он назвал российского лидера «Клутиным».

«Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные...», - сказал президент США. Правда, Байден сразу исправился и продолжил, что США «непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе».

Перед этим он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», говоря о нежелании обострения конфликта с Россией.

«Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации и конфликт с Россией», - сказал президент. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в интервью Байдена спросили, убийца ли Путин. Он ответил утвердительно.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Джо Байден
Оговорка
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!