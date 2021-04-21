В Кремле ответили на желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным

Политика

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении лидера Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрий Пескова, вероятнее всего, Путин еще не успел ознакомиться с деталями этой идеи, поскольку был занят подготовкой послания Федеральному собранию.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких официальных запросов на общение со стороны руководства Украины не поступало. Песков посчитал важным напомнить о том, как Москва старается урегулировать конфликт в Донбассе, несмотря на провокации, и заключил о необходимости предпосылок для встречи лидеров государств. Об этом пресс-секретарь Путина рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о том, что в России стали жестко угрожать украинским властям расправой и уничтожением.