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Политика

В Кремле ответили на желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 16:02
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 16:02
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении лидера Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрий Пескова, вероятнее всего, Путин еще не успел ознакомиться с деталями этой идеи, поскольку был занят подготовкой послания Федеральному собранию.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких официальных запросов на общение со стороны руководства Украины не поступало. Песков посчитал важным напомнить о том, как Москва старается урегулировать конфликт в Донбассе, несмотря на провокации, и заключил о необходимости предпосылок для встречи лидеров государств. Об этом пресс-секретарь Путина рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о том, что в России стали жестко угрожать украинским властям расправой и уничтожением.

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Владимир Путин
Дмитрий Песков
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Россия
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