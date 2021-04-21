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Политика
«Будете к нам цепляться – уничтожим»: В России начали напрямую угрожать властям Украины
21 апреля, 2021 15:23
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simadm.ru
Украине удастся уцелеть только при одном условии – если она перестанет устраивать провокации против России. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский.
«Будете к нам цепляться – уничтожим», – сказал политик.
Он порекомендовал властям республики заняться решением собственных проблем и перестать совать нос в дела России, передает URA.RU.
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили обращаться с какими-либо предложениями к главе РФ Владимиру Путину.
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