«Будете к нам цепляться – уничтожим»: В России начали напрямую угрожать властям Украины

Политика

Украине удастся уцелеть только при одном условии – если она перестанет устраивать провокации против России. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский.

«Будете к нам цепляться – уничтожим», – сказал политик.

Он порекомендовал властям республики заняться решением собственных проблем и перестать совать нос в дела России, передает URA.RU.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили обращаться с какими-либо предложениями к главе РФ Владимиру Путину.