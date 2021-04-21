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Политика

Не дорос ещё? Владимиру Зеленскому запретили обращаться к президенту РФ с предложениями

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 15:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 15:07
1 мин
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский популярно объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему категорически делать нельзя. Например, приглашать на встречи лидера РФ Владимира Путина, поскольку Киев не имеет совершенно никакого политического веса в мире.

«Зеленский с его командой никто», — считает Жириновский.

Он подчеркнул, что Путину даже не о чем будет говорить с главой Украины, так как республика, возглавляемая Зеленским, не может влиять на политические решения, передает URA.RU.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. В Совфеде эту идею раскритиковали, назвав президента Украины в очередной раз артистом.

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