В Кремле оценили возможность встречи лидеров США и России летом

Политика

В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина пока лишь изучают предложение Соединенных Штатов Америки о проведении встречи лидеров двух государств на нейтральной территории. По словам пресс-секретаря главы России, о времени и месте встречи говорить рано, поскольку решение еще не принято.

«Пока не следует говорить о времени встречи, в частности, о том, что она может пройти летом. Мы изучаем это предложение», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне президент Штатов Джо Байден поговорил по телефону с российским лидером. Украина напряглась.