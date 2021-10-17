В Кремле оценили перспективы разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам Пескова, «особых перспектив» для встречи Путина и Зеленского «не просматривается», он объяснил это «действиями украинских властей», которые «не выполняют минские договоренности».
Песков отметил, что сейчас на Украине проводится законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто означает выход Киева из минских договоренностей.
Также Песков напомнил, что Зеленский упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, а это не так, поэтому разговаривать с президентом Украины очень сложно, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».