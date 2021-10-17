Дмитрий Песков: Владимир Путин «никого не пугал»
Президент России Владимир Путин никого не пугает, делая заявления о будущем в различных сферах, сказал в эфире «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин периодически делает «пророческие» заявления, которые касаются изменения климата, сферы безопасности, политики разоружений. При этом он «здорово описывает перспективы», «он же никого не пугал». Те, кто не прислушивается к словам российского лидера, «потом понимают, что так оно и происходит», - пишет «РИА Новости».
Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать заявления Путина о перспективах энергетического кризиса в Европе угрозой. Российский лидер указал на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он пошутил, что если некомпетентные политики будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.