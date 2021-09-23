В Кремле назвали «удобной» практику электронного голосования и призвали «скорее» масштабировать её
В Кремле прокомментировали заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что на предстоящих выборах лидера РФ формат дистанционного электронного голосования может быть внедрен повсеместно. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, идея хорошая, её нужно поддержать, но решение по данному вопросу будет принимать Центральная избирательная комиссия.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эта практика является «очень удачной и удобной», поэтому её нужно «как можно скорее» распространить по всей стране. Песков подчеркнул, что удобство заключается в экономии государственных средств и времени, к тому же, по его словам, повышается явка, передаёт ТАСС.
Напомним, на прошедших выборах одной из главных тем обсуждения стали возможные фальсификации с использованием онлайн-голосования. К тому же, россиян взволновали результаты электронного голосования в столице, которые далеко не сразу были опубликованы. Недовольство выразили не только обычные граждане, но и политики. Например, Коммунистическая партия Россия и вовсе решила подать иск в суд.