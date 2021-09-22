«Проблемный» способ голосования могут развернуть на всю страну к следующим выборам президента
На следующих выборах президента формат электронного голосования может быть внедрён уже во всей России. Такое допущение сделала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что перед выборами президента в 2024 году в России пройдут еще две электоральные кампании. На них электронное голосование сможет показать себя. При этом спикер Совфеда надеется, что система будет полностью отлажена и позволит использовать электронное голосование «на всех уровнях выборов».
Также Матвиенко заверила, что навязывать такой формат голосования насильно не будут. Внедрение будет происходить по мере готовности регионов, передаёт РИА «Новости».
Напомним, объявление результатов электронного голосования на выборах в Госдуму. Подсчет голосов в этой системе занял больше времени, чем подсчёт традиционных бумажных бюллетеней. Ситуация вызвала недоверие и критику в соцсетях. Кроме того, стало известно, что результаты электронного голосования решили пересчитать.