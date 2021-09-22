Опубликованные со значительной задержкой итоги онлайн-голосования в Москве решили пересчитать
В Москве пересчитают результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Напомним, они были опубликованы со значительной задержкой, хотя в шести регионах итоги представили почти сразу.
О пересчете сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Графики по электронному голосованию выложат на сайт и в соцсетях.
Об этом пишет «Интерфакс».
Электронное голосование в Москве проходило на платформе, созданной мэрией. Регионы голосовали через другую систему.
Венедиктов отрицал возможность манипуляций с результатами. Он связывал задержку результатов с тем, что жители Москвы могли несколько раз переголосовать. Такой возможности не было в других субъектах.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет настаивать на расследовании в связи с онлайн-голосованием. Он призывал не верить результатам.