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Политика
В Кремле коротко ответили на заявления офиса Владимира Зеленского по Крыму
10 октября, 2021 19:12
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сделанное в Киеве заявление о «возвращении» Крыма за «пять минут».
По словам Пескова, вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует и обсуждать нечего, пишет «РИА Новости».
Вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут». Такое заявление ранее сделал внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.
По его словам, «Крым может быть деоккупирован за пять минут», для этого достаточно решения президента России Владимира Путина. Также, по мнению Арестовича, «одним звонком» может быть остановлен вооруженный конфликт в Донбассе.
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