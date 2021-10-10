Новости – Политика
Политика
В Киеве нашли способ «вернуть» Крым за «пять минут»
10 октября, 2021 17:51
1 мин
1 мин
Pixabay
Вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут». Такое заявление сделал внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.
По его словам, «Крым может быть деоккупирован за пять минут», для этого достаточно решения президента России Владимира Путина. Также, по мнению Арестовича, «одним звонком» может быть остановлен вооруженный конфликт в Донбассе.
Арестович заявил, что Киев дает возможность Москве «урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», - приводят его слова «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости