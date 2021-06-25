В Кремле игнорируют акции отказывающихся прививаться от коронавируса граждан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убеждён, что отказывающиеся получать прививку от коронавируса жители страны неверно трактуют заявления властей.
По его словам, вакцинация по-прежнему остаётся в стране добровольной, нет никакого принуждения. На вопрос журналиста «Эха Москвы» о том, как Кремль собирается реагировать на антипрививочные акции, проходящие в том числе возле приемных «Единой России», Песков ответил, что в официальной резиденции лидера РФ не обращают внимание на подобного рода недовольства граждан.
«Мы не замечаем. Я только от вас слышу, — заявил Песков. —Обязательной вакцинации нет. Ее не надо бояться. Их никто не заставляет».
Пресс-секретарь Путина призвал граждан научиться верно видеть ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что России не удастся победить коронавирус из-за африканцев.