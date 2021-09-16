В «красных зонах» московских больниц придумали способ безопасного голосования
Заболевшие коронавирусом москвичи, которые лечатся в больницах, смогут принять участие в голосовании через переносной ящик. Их бюллетени будут оставаться в «красной» зоне 14 дней.
Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
В больницы придут члены комиссии в защитной одежде и принесут переносные ящики. Избирателям будет нужно подписать заявление в письменном виде, забрать бюллетень и опустить её в переносной ящик. Как уточнил Ермолов, ящики будут находиться 19 сентября (для больных коронавирусом выделили всего один день голосования), после чего бюллетени обезвредят, подсчитают, а полученные данные внесут в протокол участковой избирательной комиссии и передадут в территориальные.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина был опубликован список кандидатов на выборах в Госдуму.