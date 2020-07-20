В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию

Политика

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Китайское издание Sina выразило серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Индия закупает российские зенитно-ракетные системы С-400.

Авторы статьи считают, что С-400 изменят баланс сил в регионе, а это может привести к серьезным последствиям. Разворачивание этих комплексов на границе Китая и Индии может спровоцировать пограничные конфликты, в которые рискует быть вовлечена Россия.

В издании подчеркивают, что С-400 «Триумф» на сегодняшний день является самой эффективной системой противовоздушной обороны в мире, пишет «Газета.Ру».

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Заявил, что Анкара пообещала Москве держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400.