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Турция гарантировала России сохранить данные о системах С-400

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 07:07
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фото: Wikipedia

Анкара пообещала Москве держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала охранять эти данные», — цитирует газета Millivet слова Демира.

Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн выступил с предложением выкупить у Турции российские ЗРК С-400. Об этом свидетельствует соответствующая поправка к оборонному бюджету США на 2020/21 финансовый год.

Однако Турция не смогла бы передать США зенитные ракетные комплексы без согласия России, пишут «Известия».

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш посмеялся над предложением США выкупить ЗРК С-400. Дипломат выразил уверенность, что если бы в республике пошли на поводу у американцев, то это вызвало бы волну критики.

темы
США
Россия
Турция
технологии
С-400
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