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В Киргизии восстановлен контроль над Белым домом

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 10:53
1 мин
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фото: Wikipedia

Власти Киргизии восстановили контроль над зданием, в котором располагаются законодательное собрание страны и администрация президента. Об этом сообщили местные СМИ.

Белый дом был захвачен участниками протестов, которые устроили в Бишкеке погромы. Митингующие оказались недовольны итогами выборов в местный парламент, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице республики Бишкеке.

Режим предполагает разрешение вводить комендантский час, а также ограничение въезда и выезда граждан и передвижение в городе.

темы
общество
политика
протесты
Киргизия
Белый дом
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