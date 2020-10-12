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Политика
В Киргизии восстановлен контроль над Белым домом
12 октября, 2020 10:53
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фото: Wikipedia
Власти Киргизии восстановили контроль над зданием, в котором располагаются законодательное собрание страны и администрация президента. Об этом сообщили местные СМИ.
Белый дом был захвачен участниками протестов, которые устроили в Бишкеке погромы. Митингующие оказались недовольны итогами выборов в местный парламент, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице республики Бишкеке.
Режим предполагает разрешение вводить комендантский час, а также ограничение въезда и выезда граждан и передвижение в городе.
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