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Политика
В Киеве снесут символ дружбы украинской столицы с Москвой
8 июля, 2021 14:18
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Pixabay
Депутаты Киевсовета проголосовали за демонтаж памятного знака, установленного в 2001 году в честь дружбы между Москвой и Киевом. Решение якобы принималось по многочисленным просьбам киевлян.
За решение о демонтаже памятного знака в ходе заседания проголосовали 72 депутата из 120. Не голосовала в полном составе только фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь».
Памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы находится в сквере по улице Маршала Якубовского, который ранее назывался Московским, пишет ТАСС.
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.
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