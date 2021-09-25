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Политика
В Киеве назвали Украину «токсичным активом»
25 сентября, 2021 11:17
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Str/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Украина превратилась в «токсичный актив» для США. Такое мнение высказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По словам Бортника, в ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден не упомянул Украину, поскольку она превратилась для Вашингтона в «токсичный актив».
Политолог отметил, что для американских властей говорить сейчас об Украине значит ухудшать отношения с Россией. Украинские вопросы неразшимы сегодня, а их обсуждение портит отношения с Москвой, делать это бессмысленно и даже опасно, пишут «Известия».
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