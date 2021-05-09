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Политика

В ходе «большой приватизации» продадут 100 украинских тюрем

Артем Денисов
9 мая, 2021 05:01
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 05:01
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

На Украине анонсировали «большую приватизацию» тюрем.

Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, с молотка уйдут около 100 объектов. На продажу уже выставили три исправительных учреждения и их земли. Два лота приходятся на Львовскую исправительную колонию и Южную исправительную колонию № 51. Также продается исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

Стартовая цена Львовской колонии с объектами недвижимости - 132,7 млн долларов. Недвижимое имущество как ожидается, уйдет за 123 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, возведение частных тюрем в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что во многих странах коммерческие компании уже управляют местами ограничения свободы для осужденных, однако в РФ данная практика неприменима, «до этого еще очень далеко».

Ранее по теме:  «Шашлыки и бассейны»: Бизнес-омбудсмен о создании частных тюрем в России
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