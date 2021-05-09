В ходе «большой приватизации» продадут 100 украинских тюрем

Политика

На Украине анонсировали «большую приватизацию» тюрем.

Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, с молотка уйдут около 100 объектов. На продажу уже выставили три исправительных учреждения и их земли. Два лота приходятся на Львовскую исправительную колонию и Южную исправительную колонию № 51. Также продается исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

Стартовая цена Львовской колонии с объектами недвижимости - 132,7 млн долларов. Недвижимое имущество как ожидается, уйдет за 123 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, возведение частных тюрем в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что во многих странах коммерческие компании уже управляют местами ограничения свободы для осужденных, однако в РФ данная практика неприменима, «до этого еще очень далеко».