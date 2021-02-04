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«Шашлыки и бассейны»: Бизнес-омбудсмен о создании частных тюрем в России
4 февраля, 2021 11:34
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Shutterstock
Возведение частных тюрем в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он отметил, что во многих странах коммерческие компании уже управляют местами ограничения свободы для осужденных, однако в РФ данная практика неприменима, «до этого еще очень далеко».
«Это не специальная тюрьма для предпринимателей, где будут шашлыки, бассейны и пальмы, только плати. Это должны быть тюрьмы, которые управляются частными компаниями», – пояснил Титов.
Он отметил, что в таких учреждениях содержание заключенных могло бы быть более человечным, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в рамках программы развития ФСИН, исправительные учреждения могут перенести за пределы городов.
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