Политика

Возведение частных тюрем в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что во многих странах коммерческие компании уже управляют местами ограничения свободы для осужденных, однако в РФ данная практика неприменима, «до этого еще очень далеко».

«Это не специальная тюрьма для предпринимателей, где будут шашлыки, бассейны и пальмы, только плати. Это должны быть тюрьмы, которые управляются частными компаниями», – пояснил Титов.

Он отметил, что в таких учреждениях содержание заключенных могло бы быть более человечным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в рамках программы развития ФСИН, исправительные учреждения могут перенести за пределы городов.