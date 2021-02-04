Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

«Шашлыки и бассейны»: Бизнес-омбудсмен о создании частных тюрем в России

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 11:34
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 11:34
1 мин
Shutterstock
Shutterstock

Возведение частных тюрем в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что во многих странах коммерческие компании уже управляют местами ограничения свободы для осужденных, однако в РФ данная практика неприменима, «до этого еще очень далеко».

«Это не специальная тюрьма для предпринимателей, где будут шашлыки, бассейны и пальмы, только плати. Это должны быть тюрьмы, которые управляются частными компаниями», – пояснил Титов.

Он отметил, что в таких учреждениях содержание заключенных могло бы быть более человечным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в рамках программы развития ФСИН, исправительные учреждения могут перенести за пределы городов.

Поделиться
ТЕГИ
бизнес
Борис Титов
колония
тюрьма
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!