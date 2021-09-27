В Госдуму внесен законопроект «против» президента Татарстана Рустама Минниханова
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, направленный, в первую очередь, «против» президента Татарстана Рустама Минниханова. Если документ примут, он станет обычным главой региона.
По мнению авторов закона — главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова — данное нововведение позволит улучшить организацию публичной власти в регионах за счет установления единого подхода. Так, если документ примут, все высшие должностные лица должны будут называться «главами», а не «президентами», как это допускалось с Миннихановым, а наименование высшего исполнительного органа начнет носить имя «Правительство субъекта РФ», передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект об «обнулении» губернаторских сроков.