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В Госдуме РФ посоветовали украинскому депутату доучиться в школе

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 09:35
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фото: Pixabay

Идея депутата Верховной рады Украины переименовать Россию в «Московию» не осталась незамеченной в Госдуме РФ. Российский парламентарий Игорь Лебедев в эфире НСН ответил на предложение Киева.

По его словам, такие заявления являются малограмотными, некомпетентными и непрофессиональными. «Лучше бы в школе учился», - резюмировал российский депутат.

Лебедев посоветовал украинским депутатам заняться проблемами своего государства. «Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны», - приводит его слова «ПолитЭксперт».

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

темы
Украина
Россия
политика
Госдума
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