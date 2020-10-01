Украинский депутат предложил переименовать Россию в Московию

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Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

Сделать это он предлагает на государственном уровне. Парламентарий заявил, что «каждая нация сама решает, как называть соседей. «Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — „Германия“, а мы — „Нимеччина“. И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — сказал Потураев.

Депутат не смог объяснить, в чем кроется смысл его инициативы, сообщает телеканал «360».

Напомним, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает правильным не разрывать отношения с Россией. Основной причиной он видит поддержку своих сограждан на территории РФ.

Рассуждая о важности нахождения дипмиссии на территории России, Кулеба заявил, что ни одна другая страна неспособна должным образом позаботиться об украинских гражданах.