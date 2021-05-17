В Госдуме рассказали о сроках завершения укладки «Северного потока – 2»

Политика

Строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море «Северный поток – 2» может быть сдан уже через месяц или два. По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» вполне могут завершить укладку газопровода в вышеизложенный срок.

Завальный подчеркивает, Россия перестала зависеть от международных игроков, поэтому можно смело утверждать о том, что нет никаких преград для быстрого и качественного завершения одного из этапов масштабного проекта. Кроме того, депутат убежден, что если бы не ряд сдерживающих процесс факторов, работа была бы завершена уже к началу июня. Известно, что осталось достроить всего 80 километров трубы, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Германия не стала возражать против строительства «Северного потока – 2».