Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Госдуме рассказали о сроках завершения укладки «Северного потока – 2»

Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 15:54
1 мин
Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 15:54
1 мин
Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море «Северный поток – 2» может быть сдан уже через месяц или два. По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» вполне могут завершить укладку газопровода в вышеизложенный срок.

Завальный подчеркивает, Россия перестала зависеть от международных игроков, поэтому можно смело утверждать о том, что нет никаких преград для быстрого и качественного завершения одного из этапов масштабного проекта. Кроме того, депутат убежден, что если бы не ряд сдерживающих процесс факторов, работа была бы завершена уже к началу июня. Известно, что осталось достроить всего 80 километров трубы, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Германия не стала возражать против строительства «Северного потока – 2».

Поделиться
ТЕГИ
Германия
Экономика
Госдума
Россия
Северный поток-2
Газопровод
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!