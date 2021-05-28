В Госдуме прокомментировали включение «Википедии» в список иноагентов

Политика

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом «Википедия» может быть признана в России иностранным агентом, если платформа откроет свой филиал в РФ. Такое мнение выразил Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Викимедия РУ» Станислав Козловский.

В России тут же отреагировали на данное высказывание. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что вводить санкции в отношении «Википедии» нет необходимости, поскольку она не занимается политической деятельностью, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось о том, что российские власти придумали новые условия для существования иностранных IT-гигантов, ориентированных на российскую аудиторию.