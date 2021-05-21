Российские власти хотят «перекрыть кислород» иностранным IT-компаниям

Политика

Депутаты Государственной Думы РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, ставящий иностранные IT-компании в неудобное положение. Им придется открывать в России представительства, чтобы иметь возможность функционировать на территории страны.

Известно, что речь идет лишь о крупных организациях, аудитория у которых превышает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Данное нововведение необходимо для того, чтобы регуляторы РФ могли с легкостью взаимодействовать с IT-гигантами, и в случае необходимости выставлять им новые требования к работе. Это необязательно должны быть официальные представительства. Достаточно учредить российские юрлица.

«Требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме», – объясняют политики необходимость принятия данного законопроекта.

Но и это еще не все. Чтобы иметь возможность взаимодействовать с российской аудиторией, иностранным компаниям придется зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, передает РИА Новости. К каким мерам собираются прибегнуть власти в случае непринятия IT-компаниями новых правил, в агентстве не сообщили.

Ранее стало известно о том, что Илон Маск собирается открыть России и в странах СНГ завод по производству электромобилей Tesla.