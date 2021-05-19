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В Госдуме признали главную ошибку России в отношениях с Украиной

Дмитрий Байков
19 мая, 2021 09:07
1 мин
Дмитрий Байков
19 мая, 2021 09:07
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Москва еще в 90-е годы допустила серьезную ошибку в отношениях с Киевом.

Депутат отметил, что Россия, руководствуясь лучшими побуждениями, подписывала Договор о дружбе с Украиной без каких-либо гарантий. Тогда никто не предусматривал никаких условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством. Сейчас Киев постоянно стремится уйти от ответственности, говоря, что «они ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки», - заявил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией.

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ТЕГИ
Украина
Госдума
Политика
Россия
Константин Затулин
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