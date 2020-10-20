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В Госдуме задумались о необходимости микрофинансовых организаций в России. Вернее, об их устранении. С подобной инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов.

Лидер партии считает, что в условиях пандемии и экономического спада закредитованность россиян и популярность микрофинансовых организаций превращается в бомбу замедленного действия.

«Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги», – цитирует Миронова пресс-служба «Справедливой России».

По его мнению, существование подобных организаций опасно в любое время, но в период экономической нестабильности они могут нанести непоправимый вред. Миронов подчеркивает, что это может привести к обнищанию россиян и криминализации общества.

«Мы можем скатиться в новые "девяностые" всего за несколько лет», – заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что российским банкам запретят навязывать допуслуги к кредитам.