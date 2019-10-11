Российским банкам запретят навязывать допуслуги к кредитам

В России собираются законодательно запретить банкам навязывать дополнительные услуги клиентам при оформлении кредитов. Позицию Минфина поддержал Центробанк.

Соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» уже разработаны. Они предусматривают введение запрета на обязательное оформление допуслуг при получении потребительского кредита. Это не касается случаев, когда требуется страховать предмет залога.

За навязывание услуг заемщику банки будут возмещать клиенту их двойную стоимость.

Инициативу поддержали кредиторы. Они отмечают, что в договорах давно не пишется как обязательное условие оформления допуслуг, но банки это не останавливает.

Как поясили «Коммерсанту» в министерстве, изменения направлены на защиту прав россиян. За выполнением новых требований будет следить Банк России.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить взимать комиссию за переводы внутри одного банка из разных регионов.