Медведев велел прекратить «банковский роуминг»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимым и потребовал отменить комиссию при переводе денежных средств между регионами внутри одного банка.
Изменения в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности» рассматривали на заседании правительства. В документе пропишут, что размер комиссии при переводе денег с одних счетов на другие не может быть обусловлен их открытием в разных отделениях одного кредитного учреждения.
По словам Медведева, изменения в соответствующий закон избавят россиян от «банковского роуминга».
«Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», - приводит его слова ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами.
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