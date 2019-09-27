Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами и кафе

До 15 октября Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить в правительство предложения по смягчению надзора за продукцией в ресторанах и кафе. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о пересмотре санитарно-эпидемиологических требований, в частности, норм безопасности продуктов, условий хранения. В поручении также сказано о необходимости подготовить предложения по переходу на использование требований, установленных Евразийским экономическим союзом, пишет РИА Новости.

Медведев планирует «протестировать» ослабленный надзор в сфере общепита в трех субъектах: Москве, Татарстане и в Калининградской области.

Вопрос о необходимости изменить требования к работе ресторанов поднялся после конфликта между Роспотребнадзором и сетью кафе «Андерсон». Директор сети Анастасия Татулова пожаловалась, что проверки длятся по 5-6 часов, а сотрудники ведомства проверяют, моется ли зелень в уксусе, как того требует СанПиН. В итоге были выявлены нарушения в 14 из 17 заведений в Москве, а Татулова обвинила Роспотребнадзор в клевете.