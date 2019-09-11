Роспотребнадзор рассказал как засудить ресторан при отравлении

Специалисты Роспотребнадзора дали советы любителям ресторанной еды. Они рассказали что делать в случае отравления.

Первое, что необходимо сделать – обратиться к врачу. Это важно для того, чтобы была оказана квалифицированная помощь, а также для сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате приема пищи в ресторане.

Также Роспотребнадзор советует иметь при себе чек из ресторана или выписку по банковскому счету.

Еще специалисты ведомства рекомендуют найти несколько свидетелей. Далее нужно направить претензию владельцу ресторана с прикрепленной копией чека и медицинского заключения, пишет Газета.ру.

Если же в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться в суд и подать жалобы в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что арбузы и дыни России оказались некачественными из-за повышенного содержания металлов и других химических элементов. Они очень опасны для тех, у кого проблемы со здоровьем.