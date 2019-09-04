Российские арбузы смертельно опасны из-за содержащихся металлов

Арбузы и дыни России оказались некачественными из-за повышенного содержания металлов и других химических элементов. Они очень опасны для тех, у кого проблемы со здоровьем.

Роспотребнадзор изучил бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Они проверили дыни сорта из Ростовской области, арбузы из Крыма и огурцы сорта из Белгородской области, а также российские яблоки, укроп, петрушку и зеленый лук.

Во всех продуктах содержалось слишком большое количество кальция, магния, натрия и фосфора.

А в дынях и арбузах превышено содержание калия, а также других веществ.

Специалисты поясняют, что проблема может быть связана с климатическими особенностями. Однако эти продукты противопоказаны людям с хронической почечной недостаточностью, пишет Лента.ру.

Ранее Роскачество представило рекомендации по выбору арбуза. Определить сладкая ли ягода, можно постучав по ней.