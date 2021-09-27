В Госдуме предложили депутатов с «экстремистским» прошлым лишать мандатов
Переизбранный депутат Государственной думы от партии власти Дмитрий Савельев предложил лишать мандатов депутатов, которые ранее сотрудничали с экстремистскими и террористическими организациями, даже если таковыми их признали только в текущем году.
Известно, что в настоящее время причастным к деятельности вышеупомянутых организаций запрещено участвовать в выборах. Савельев убеждён — этого недостаточно.
«В выборных органах уже есть люди, которые запятнали себя участием в запрещенных организациях. Я обосновано сомневаюсь, что эти люди работают в интересах России», — считает политик.
По его мнению, таких депутатов нужно лишить мандатов, поскольку они могут «нанести нашей стране существенный ущерб». Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Госдуму внесли законопроект, «обнуляющий» губернаторские сроки.