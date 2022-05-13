В Госдуме описали «юридический механизм» принятия в состав России Херсонской области
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов описал юридический механизм принятия в состав России нового субъекта. Его комментарий связан с инициативой Херсонской области.
По словам Бессарабова, процедура принятия осуществляется согласно федеральному конституционному закону. Документ предусматривает принятие иностранного государства или его части в качестве нового субъекта. Для этого нужно составить международный договор.
Далее Конституционный суд рассматривает его на предмет соответствия Основному закону страны. В случае подтверждения документ вносится в Госдуму и Совет Федерации.
Вместе с ним в нижнюю палату парламента вносится проект федерального закона о принятии в РФ нового субъекта. Два документа рассматриваются одновременно.
О процедуре сообщает ТАСС.
11 мая власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту России с просьбой о включении в состав РФ без референдума. Спустя время прозвучало совершенно иное по тональности заявление о том, что вопрос включения в состав РФ откладывается на неопределенный срок.
Кремль, комментируя инициативу, заявил, что вопрос вхождения в состав России будут решать жители Херсонской области.