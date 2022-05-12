Власти Херсонской области сделали сильно отличающееся от вчерашнего заявление о присоединении к России
Власти Херсонской области 12 мая сделали отличающееся по тональности от вчерашнего заявление по присоединению к России. Если вчера замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов говорил о готовности обратиться к президенту РФ с просьбой включить в состав страны, то сегодня стало известно, что данный вопрос отложен на неопределенный срок.
В беседе с РИА Новости он сказал: «Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы».
Стремоусов рассказал, когда наступят условия для присоединения. «Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», - говорится в заявлении новой администрации области.
На данном этапе регион займется выстраиванием структуры власти, восстановлением экономики и переходом на российское законодательство.
Накануне Стремоусов заявил, что присоединение планируется без проведения референдума. Он также утверждал, что из региона не будет создана Херсонская народная республика.
Напомним, Россия взяла под контроль Херсонскую область. Там сформированы военно-гражданские администрации.
Российское право не предусматривает присоединение без референдума. Так, принятие Крыма в состав России в 2014 году проходило после всеобщего голосования, в рамках которого большинство выступило за вступление в состав РФ.