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Политика

В Госдуме хотят запретить россиянам летать в Турцию до сентября

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 12:19
2 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 12:19
2 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что россиянам необходимо запретить летать в Турцию до сентября. Таким образом он прокомментировал решение местных властей прекратить на полтора месяца авиасообщение с курортным государством из-за непростой ситуации с коронавирусом.

По его словам, медицина в Турции находится в упадке, а ситуация с заболеваемостью COVID-19 оставляет желать лучшего, поэтому с точки зрения безопасности, необходимо сделать все возможное, чтобы остановить россиян. И вообще, граждане РФ могли бы и сами додуматься, что летать в Турцию пока не следует никому, кроме бизнесменов, считает Онищенко.

«Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все», – цитирует политика и врача ТАСС.

Ранее в Совете Федерации россиян призвали проявить гражданскую солидарность и отказаться от поездок в Турцию.

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Геннадий Онищенко
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