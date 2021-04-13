«Должна же быть гражданская солидарность»: Совфед призвал россиян не появляться в Турции

Политика

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал решение российских властей прекратить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непризнании им «аннексии» Крыма.

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов», – написал Косачев в своем Facebook-аккаунте.

Он добавил, что очень хотел бы увидеть, как россияне проявляют свою гражданскую солидарность, поскольку именно в такое непростое время нация и проверяется на патриотизм.

«Или опять начнётся нытьё типа «вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули» и окажется, что насчёт гражданственности я всего лишь размечтался?», – заключил вице-спикер СФ.

Ранее сообщалось о том, что российские власти могут изменить свое решение по Турции после того, как делегация изучит обстановку в стране.