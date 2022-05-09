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Политика
В Германии заявили об отсутствии выбора в помощи Украине
9 мая, 2022 17:36
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Youtube / WELT
Политика высшего руководства РФ не оставляет Германии никакого другого выбора, кроме как продолжать поставлять помощь Украине в виде вооружения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.
«[Президент РФ Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора«, - сообщил канцлер. При этом он заверил, что Германия продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что вхождение Украины в состав Евросоюза может занять долгие годы.
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