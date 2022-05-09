Новости – Политика
Политика
Евросоюзу придётся пойти на серьёзные изменения стандартов ради Украины
9 мая, 2022 16:09
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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что вступление Украины в ЕС – процесс небыстрый. Он может занять многие годы. Возможностью принять Украину быстрее будет достигнута только в том случае, если ЕС изменит собственные правила. Об этом французский лидер заявил во время выступления в Европарламенте в Страсбурге.
По его словам, процесс вступления в Евросоюз Украины «займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий».
«Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз«, - приводит словам Макрона РИА «Новости».
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