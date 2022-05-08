В Германии заявили о крахе европейской мечты, перспективу которой дал Михаил Горбачев
«Мечта» о том, что в Европе удастся построить единое мирное пространство потерпела крах. Вместо неё пришёл «кошмар», а День освобождения стал «Днём войны». Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Он отметил, что многие политики стремились навсегда пресечь возможные войны на территории Европы. В том числе «перспективу создания единого европейского дома» в прошлом дал последний президент СССР Михаил Горбачев.
«Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар, — заявил Штайнмайер. — Это 8 мая — День войны».
Президент напомнил, что 8 мая в ФРГ отмечается День освобождения от нацизма, которое было достигнуто силами союзников с Запада и Востока. При этом «до внутреннего освобождения» от нацизма Германии пришлось пройти долгий путь, отметил он.
Ранее выяснилось, что на используемом в России плакате к 9 мая запечатлён уроженец Украины.