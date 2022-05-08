На российском плакате к 9 мая вскрылась неожиданная деталь – на нём изображен «противник»
На развешанных в честь приближающегося 9 мая плакатах с советским лётчиком обнаружился «случайный символизм». Изображенный на плакатах военный – украинец. На это обратил внимание журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко*.
Речь идёт о плакате, на котором изображен воздушный ас, герой СССР Петр Дзюба. Во время войны он участвовал в боях в небе над Сталинградом, Севастополем, Ростовом, Донбассом. Плакат был замечен в Москве, а также в других городах РФ.
По словам журналиста, изображенный лётчик родился в украинском селе Константиновка. В 2022 году это село оказалось под ударами. Также, отметил Пархоменко*, ударам подверглось и кладбище в Харькове, где был похоронен легендарный украинский ас.
Власти РФ считают Сергея Пархоменко иностранным агентом