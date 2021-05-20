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Политика

В Германии захотели ввести санкции против США из-за их действий по «Северному потоку-2»

Лилия Караева
20 мая, 2021 12:07
1 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 12:07
1 мин
Северный поток-2
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

В Германии предложили ввести санкции против США в связи с их действиями в отношении «Северного потока-2». Такие меры - «политически правильный» шаг для немецкого правительства.

Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре. Он заметил, что Берлин до сих пор выступал против агрессивных действий Вашингтона «лишь вербально».

По этой причине остаются риски незавершения проекта. Снизить их помогло бы повышение таможенных пошлин на американский газ, считает депутат.

«Осталось построить всего несколько километров, это знают все... Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», - сказал он. Слова Котре приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что США введут санкции против четырех судов и четырех компаний, связанных со строительством газопровода. Ограничения коснутся в том числе трубоукладчика «Академика Черского».

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Санкции
Германия
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