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Политика
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
26 сентября, 2021 19:39
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Sven Hoppe/dpa/Global Look press
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов. Об этом сообщил телеканал ARD, ссылаясь на проведенный социологическим институтом Infratest dimap опрос.
Согласно опросу, партия консерваторов во главе с Армином Лашетом и социал-демократы во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в парламент ФРГ.
Консерваторы Лашета и социал-демократы Шольца лидируют, получив по 25 % голосов. Выборы в Германии прошли сегодня, 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство страны во главе с новым канцлером, пишут «Известия».
За кресло канцлера Германии, по ожиданиям, поспорят Шольц и Лашет.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не выставляла свою кандидатуру на выборы.
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