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Политика
Без Ангелы Меркель впервые за 16 лет: в Германии начались выборы
26 сентября, 2021 09:38
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Pixabay
Сегодня, 26 сентября в Германии начались выборы в Бундестаг. Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 (09:00 мск).
После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. У каждого избирателя два голоса: первый - за конкретного кандидата, второй - за список той или иной партии.
Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам. За кресло канцлера Германии, по ожиданиям, поспорят лидер партии Олаф Шольц и глава ХДС/ХСС Армин Лашет, пишет «ПолитЭксперт».
Избирательные участки проработают до 18:00 (19:00 мск).
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