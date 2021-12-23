В газете The New York Times разочарованы пресс-конференцией Владимира Путина
Основная претензия американских СМИ состоит в том, что президент не обратил внимание на листы иностранных журналистов, на которых виднелся призыв к обсуждению кризисной ситуации между Россией и Украиной, и в частности – просьбы прокомментировать информацию о пугающем росте российской военной техники на границе двух стран. Глава государства предпочел не обращать внимания на их сектор и обратился к обсуждению сторонних тем.
В статье, опубликованной в издании The New York Times, журналисты недоумевают, почему после столь долгого и публичного нагнетания страстей относительно Украины и пугающей риторики на этот счет, Путин не стал эскалировать ситуацию в ходе своего традиционного появления на публике.
Начать общение президент решил с перечисления достоинств в сырьевой отрасли и почти все время конференции обращал внимание исключительно на внутренние проблемы, периодически сравнивая их со схожими ситуациями за рубежом.
В статье New York Times утверждается, что «Россия уже осуществила военное вторжение в Украину, после того, как уличные протестующие свергли пророссийского президента в 2014 году». Также там говориться, «что по меньшей мере 13 000 солдат и гражданских лиц с обеих сторон погибли в ходе конфликта, который продолжается на восточной границе страны».