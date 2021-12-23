«Моральная защита от такого мракобесия»: Владимир Путин назвал способ бороться с гендерными трансформациями
Президент РФ Владимир Путин придерживается традиционного взгляда на мужчин и женщин и не принимает гендерных трансформаций, которые происходят в западных странах. При этом такие тренды неизбежно придут и в Россию, и обществу придется им противостоять. Об этом заявил сам глава РФ в ходе пресс-конференции.
В ходе встречи с журналистами Путина спросили о том, как он относится к культуре новой этики, когда мужчины и женщины на Западе меняют собственный гендер и требуют признавать эти изменения со стороны общества. В частности, вопрос касался того, что аналогичные события могут начать происходить в РФ.
По мнению главы государства, вопросы изменения гендеров «неизбежно» придут в Россию из-за интернета и развитых коммуникаций.
«Нам от этого никуда не деться, нужно искать противоядие эффективное», — заявил президент.
Путин отметил, что сам он является сторонников традиционных взглядов.
«Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – мужчина, мама – это мама, отец – это отец», — пояснил он.
При этом Путин подчеркнул, что у России есть определенная «внутренняя моральная защита от такого мракобесия».
«Бороться с этим можно поддержкой традиционных ценностей», — сказал президент.