В ФРГ выбрали нового лидера правящей партии

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Новым лидером правящей партии Германии избран Армин Лашет. Место председателя Христианско-демократического союза Германии позволит Армину Лашету бороться за пост федерального канцлера Германии в конце 2021 года.

Выборы лидера партии были ожидаемым событием после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о своем уходе с поста в 2021 году. Твердость убеждений Ангелы Меркель и следование своему слову привело к ожесточенной борьбе за лидерство в партии.

В настоящее время Армин Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает агентство «РИА Новости». Новый лидер ХДС известен взвешенной позицией по ряду вопросов, в том числе касательно строительства «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» разрешили достраивать немедленно.