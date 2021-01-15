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«Северный поток-2» разрешили достраивать немедленно
15 января, 2021 12:50
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Nord-stream2.com
Германия выдала разрешение на прокладку «Северного потока-2» в своих водах. Работы должны быть выполнены до конца мая.
Об этом говорится в заявлении Германского Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, распространенном 15 января. Его приводит ТАСС.
Как сказано в заявлении, оператор проекта компания Nord Stream 2 AG может немедленно начать работы. Протяженность недостроенного участка составляет 30 километров.
Проект планировали завершить в конце 2019 года, но этому помешала Дания, которая не выдавала разрешение на прокладку трубопровода. Накануне стало известно, что оператор «Северного потока – 2» намерен закончить работы в июне.
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